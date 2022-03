Loyer mensuel, prix du mètre carré : Les chiffres du logement au Maroc en trois infographies

Les régions de Rabat-Salé-Kenitra et de Casablanca-Settat concentrent les loyers les plus chers du royaume. La ville de Casablanca occupe le titre de la ville au loyer moyen le plus coûteux, avec 8 523 dirhams pour un appartement 3 pièces au centre-ville, suivie de Rabat avec 7 960 dirhams. Complète le podium, la ville de Mohammédia avec 7 000 dirhams pour le même type de bien.

À noter que Casablanca et Rabat se disputent la première place de la moyenne des loyers les plus chers selon les diverses estimations. Si, selon le site Combien-coute.net, Casablanca devance Rabat, le baromètre du site immobilier Mubawab.ma au titre au premier trimestre 2020 présente la configuration inverse. En effet, ce dernier place Rabat en tête avec un loyer moyen de 9 800 dirhams, suivie de Casablanca avec 8 900 dirhams. En bas du classement, les trois villes les moins chers à la location sont Deroua, Khouribga et Ouarzazate, avec respectivement 1 100, 1 300 et 1 400 dirhams.

En outre, plusieurs facteurs conditionnent la fourchette des prix du loyer. Le premier paramètre est l’ameublement. En 2019, 46% des appartements disponibles à la location étaient meublés. Ce chiffre a baissé en 2020 pour atteindre 42%, une diminution qui résulte de la nature de la demande. Le deuxième indicateur est l'état du bien : s'agit-il d'un appartement neuf ou ancien ? D'autres facteurs déterminent aussi les prix tels que la surface, l'agencement des pièces, l'ensoleillement ou encore la disposition d'un balcon.

Rabat est la ville la plus chère au mètre carré

À défaut d'estimation plus récente du prix moyen du mètre carré, les chiffres de l'étude 2020 de Mubawab.ma permettent d'évaluer les tendances. La capitale administrative enregistre une moyenne de 15 800 dirhams. À Casablanca, le prix moyen s'établit à 13 500 dirhams. Tanger s’inscrit dans un prix de 10 600 dirhams. Un mètre carré à Marrakech s'acquiert autour de 10 000 dirhams. Sa valeur est de 9 000 dirhams à Agadir. Quant à Fès, le prix moyen est de 5 600 dirhams.

La moyenne au mètre carré varie en fonction des différents quartiers de la ville en question. Ainsi, un appartement ancien de 3 pièces au sein du quartier Riad à Rabat coûte 18 400 dirhams en moyenne. Ce prix reste pratiquement le même au sein du quartier Souissi, cette fois-ci pour un appartement de 4 pièces.

Quelque 90 km au Sud, un appartement neuf de 2 pièces à Maârif coûte 18 800 dirhams au mètre carré. De même à Bourgogne pour un appartement aux caractéristiques similaires. Quant au quartier d'Anfa, un appartement neuf de 2 chambres coûte 14 500 dirhams. Ces chiffres proviennent du guide «Les tendances du marché immobilier août 2020» de Mubawab.

Classement nord-africain de la moyenne des loyers

La Libye prend la tête du classement nord-africain du prix moyen de location. Le montant à débourser pour un appartement 3 pièces est de 7 853 dirhams. Le Maroc occupe la deuxième position avec 5 275 dirhams, suivi de l'Égypte avec 3 739 dirhams. Les deux pays d’Afrique du Nord les moins chers sont la Tunisie et l'Algérie avec respectivement 2 960 DHS et 2 559 dirhams.