Maroc : Les enseignants contractuels prolongent leur grève suite aux récents jugements

La coordination nationale des enseignants contractuels a annoncé, jeudi soir, la prolongation de la grève nationale des cadres des académies régionales de l’éducation et de la formation professionnelle, ce vendredi, samedi et dimanche. Une décision qui intervient suite aux «condamnations injustes» contre 45 enseignants contractuels par le tribunal de première instance de Rabat.

Intitulé «Vos jugements et votre oppression ne nous empêcheront pas de continuer la lutte jusqu'à ce que le régime des contrats soit abandonné et que tout le monde soit intégré dans la fonction publique», le communiqué de la coordination rappelle que 32 enseignants ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, 12 ont écopé de deux mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 1 000 dirhams tandis qu’une enseignante a été condamnée à 3 mois de prison ferme. Pour la coordination, ces jugements interviennent alors que l’État poursuit «sa politique tyrannique (visant à) éradiquer tous les mouvements contestataires qui résistent à sa politique impopulaire».

Elle pointe une «attaque contre tous les acquis du peuple marocain, pour lesquels les hommes et les femmes libres de ce pays se sont battus pour leur refus de l'humiliation et de l'esclavage». La coordination exprime ainsi sa «ferme condamnation de tous les jugements injustes rendus» contre les enseignants contractuels, en assurant qu’elle tient à l’abrogation inconditionnelle du schéma de contractualisation et à l'intégration dans la fonction publique.

L’instance exhorte aussi la promotion 2022 à boycotter les stages, coordonner avec les bureaux régionaux et interagir avec le programme de lutte organisé selon les spécificités de chaque centre. Elle annonce enfin qu’une assemblée nationale extraordinaire sera convoquée à partir du samedi 12 mars 2022.