UM6P Ventures investit dans la startup Atarec spécialisée en solutions d'énergies renouvelables

Le fonds capital-risque UM6P Ventures a annoncé un investissement dans la startup Atarec spécialisée en solutions d'énergies renouvelables (EnR), ayant mis au point la 1ère plateforme pilote en énergie houlo-motrice au Maroc. Cette première levée de fonds permettra à Atarec de franchir une étape décisive dans son développement, à savoir la transition du démonstrateur industriel à l'unité industrielle ainsi que d'initier son déploiement commercial à l'international, UM6P Ventures dans un communiqué.

Atarec est un projet ayant émergé de la spontanéité entrepreneuriale de Mohamed Taha El Ouaryachi et Oussama Nour, employés auprès de l'Agence spéciale Tanger Med. Les deux porteurs du projet ont ainsi pu développer la solution brevetée «Wave Beat» à travers un démonstrateur déployé sur site qui exploite l'énergie de la houle par un système mécanique/électrique permettant de produire de l'énergie verte.

Le Groupe Tanger Med développe une offre d'accompagnement aux porteurs de projets proposant des solutions dans ses verticales métiers, qu'il s'agisse du volet portuaire, industriel ou logistique. Dans le cadre de son programme d'intrapreneuriat, le Groupe accompagne ses talents en leur mettant à disposition un ensemble de ressources afin de faciliter la réalisation de projets innovants, dotés d'atouts compétitifs pour s'imposer sur le marché, au service de la performance de son écosystème et de l'émergence d'une offre Made in Maroc compétitive.

UM6P Ventures a permis à Atarec de bénéficier d'une offre complète incluant accompagnement et investissement, dédiée à la verticale énergie co-développée avec le Green Energy Park, via l'accès à l'expertise technologique du Technology Licensing Office de l'UM6P et des experts métier spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables, de la modélisation et simulation, de l'industrialisation et du développement commercial.