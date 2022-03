Situation économique à Fnideq : Le PPS demande de former une mission exploratoire temporaire

Le groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a demandé, cette semaine, la constitution une mission exploratoire temporaire sur la zone d'activités économiques de Fnideq. Une demande adressée au président de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, conformément aux exigences de l'article 107 du règlement de la chambre.

La demande intervient «en réaction aux résultats de la visite de terrain effectuée par le groupe du Parti du Progrès et du Socialisme à la Chambre des Représentants, dans la zone d'activités économiques de Fnideq, le samedi 5 mars 2022», explique le PPS. Une visite «au cours de laquelle le groupe a examiné de près l'ampleur des difficultés et les crise étouffante vécue par la catégorie des commerçants dans la région», ajoute-t-il.

Dans la fiche technique de cette mission, la formation politique d’opposition précise qu’elle visitera, outre la zone d'activités économiques à Fnideq, le site d'incubation du projet de la zone d'activités économiques à Nador. Rachid Hammouni, président du groupe du Parti du progrès et du socialisme à la Chambre basse, y explique que la mission «vise à formuler un rapport avec ses recommandations, à la lumière d'un certain nombre de questions». Il s’agit, entre autres, du contexte de création de la zone d'activités économiques à Fnideq, ses effets économiques et sociaux attendus, ses contraintes, ainsi que des suggestions proactives pour son succès et les moyens de profiter de l'expérience pour un projet similaire à Nador.

La formation politique compte notamment rencontrer des associations de professionnels et de commerçants dans la ville de Fnideq ainsi que les représentations d'anciens transporteurs de marchandises depuis Ceuta et Melilla.

À rappeler que le bureau de la Chambre des représentants a approuvé, cette semaine, la constitution de plusieurs groupes de travail thématiques qui se pencheront notamment sur le contrôle des prix à la consommation, la politique de l’eau ainsi que l’évaluation de la politique publique relative au «Plan Maroc Vert».