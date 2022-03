UM6P Ventures lance DeepTech pour l'accompagnement et l'investissement au profit des start-ups scientifiques

Le fonds de capital-risque UM6P Ventures a annoncé le lancement de son offre phare «DeepTech» qui comprend deux volets, accompagnement et financement, indissociables pour les start-ups scientifiques, indique UM6P dans un communiqué. Cette démarche vise à renforcer les liens entre chercheurs et entrepreneurs en mettant la lumière sur les startups développant des technologies de rupture dans les secteurs des énergies renouvelables, AgroBioSciences, HealthTech, intelligence artificielle (IA) et industrie 4.0.

En s’appuyant sur cette partie générique, UM6P Ventures et le Green Energy Park (GEP) se sont associés afin d'accompagner des projets matures dans le domaine du développement durable et assurer leur transition du démonstrateur à un projet industriellement mature.

L'offre DeepTech est axée sur le Venture Builder et le Venture Capital. Le Venture Builder consiste en la caractérisation de la technologie à travers une due diligence approfondie, couplée à un appui scientifique/technologique. Cette phase intervient avant l'investissement et se décline en 3 volets : l'analyse et la définition d'un Business Plan clair par UM6P Ventures ; la mise en place d'une stratégie de protection de la propriété intellectuelle ; et le conseil en technologie par le GEP et l'IRESEN à travers un réseau d’experts locaux et internationaux.

Viens ensuite le soutien non dilutif à travers un accompagnement dans la structuration du projet afin d'aider le porteur du projet à franchir les jalons clés et atteindre les objectifs fixés. Cette contribution se traduit par un accès à des infrastructures de pointes à travers les départements scientifiques de l'UM6P et du GEP regroupant plateformes d'excellence et laboratoires dotés d’équipements pour les phases de test, prototypage, validation et production de la solution.

Ensuite, le Venture Capital couvre le volet financement de la startup à travers une prise de participation minoritaire dans le capital des startups afin de minimiser la dilution de la participation des fondateurs, de promouvoir la complémentarité avec d'autres investisseurs et de les aider à transformer leurs projets en actifs investissables.