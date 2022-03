Mustapha Baitas : La guerre russo-ukrainienne n'aura aucun impact sur l'approvisionnement du Maroc

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas a affirmé, jeudi à Rabat, que la guerre russo-ukrainienne n'aura aucun impact sur l'approvisionnement du Maroc en certains produits dont le Royaume pourrait avoir besoin dans le cadre de ses échanges commerciaux avec ces deux pays. M. Baitas, qui s'exprimait lors d’un point de presse à l'issue du Conseil du gouvernement, a précisé en revanche que les prix de ces produits seront impactés.

Pour ce qui est des importations de blé tendre et d'orge, la Russie et l'Ukraine sont respectivement les deuxième et troisième fournisseurs de blé tendre du Maroc après la France, a fait savoir le ministre, notant que leurs parts s'élèvent respectivement à 25% et à 11%.

L'importation potentielle de blé tendre d'Ukraine a été fixée à 8,7 millions de quintaux (qx), dont 5,6 millions qx ont déjà été importés, alors que la quantité restante (3 millions qx) peut être importée de n'importe quelle autre région, a-t-il relevé.

S’agissant de la Russie, le ministre a indiqué que les estimations de l'importation de blé tendre ont été considérablement réduites compte tenu de la faiblesse enregistrée en termes de production dans ce pays. À cet égard, la quantité potentielle d'orge importée de Russie a été fixée à 0,6 million qx, dont 0,5 million qx ont été acquis, alors que la quantité restante (0,17 million qx) pourrait être importée de l'Union européenne ou de la France.