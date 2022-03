Timides réactions des ONG marocaines à la visite du président israélien en Turquie

Le président israélien, Isaac Herzog, a effectué mercredi 9 mars une visite d'Etat en Turquie et eu des entretiens avec son homologue Recep Tayyip Erdogan. Un déplacement que certaines ONG marocaines connues pour leur opposition à la normalisation avec l’Etat hébreu ont commenté timidement.

«L’Instance Marocaine de Soutien aux Causes de la Oumma», affiliée à Al Adl wal Ihsane, a dit «suivre avec tristesse et regret, la visite officielle du président de l'entité sioniste, accompagné de quelques personnalités, à l’Etat turc, qui intervient à un moment où le processus de normalisation officielle s'amplifie». L’organisation est rapidement passé au Maroc, oubliant la Turquie de l’islamiste Erdogan, pour «déclarer son rejet catégorique des mesures de normalisation continues et croissantes prises par le régime marocain officiel».

Cette timide réaction est sans commune mesure avec son communiqué publié au lendemain de l’annonce de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, qualifiée alors de «coup dans le dos pour la cause palestinienne, de trahison au peuple palestinien et d'insulte au peuple marocain».

La même timidité a été observée dans la réaction de l’Union internationale des oulémas musulmans (sunnites et proches des Frères musulmans), que préside le Marocain Ahmed Raissouni. L’instance a exprimé son «étonnement» quant au déplacement effectué par le président israélien à Ankara alors que sa date a été annoncée depuis plusieurs semaines.

De son côté, l’Initiative Marocaine de Soutien et d’Appui, proche du Mouvement Unicité et Réforme, s’est montrée plus ferme que sa «sœur» d’Al Adl wal Ihsane. «Nous exprimons notre rejet et notre condamnation de cette visite, car elle constitue une couverture des crimes de l'ennemi sioniste. Nous appelons le peuple turc, qui appuie la cause palestinienne, et toutes les forces vives opposées à la normalisation, à exprimer leur refus d'accueillir des criminels de guerre et de dénoncer cette démarche de normalisation», écrit l’Initiative dans un communiqué.

Même son de cloche auprès du Groupement d’Action Nationale pour la Palestine. L’ONG marocaine a dénoncé «un coup dans le dos pour la cause palestinienne et une insulte aux âmes des martyrs et aux sacrifices des moudjahidines». Au passage, elle a condamné le projet de visite d’entrepreneurs marocains en Israël.