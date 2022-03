Les Etats-Unis révisent un article de la loi sur la défense conditionnant la coopération militaire avec le Maroc

L’administration Biden révise la Loi sur l'Autorisation de la Défense Nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2022, annoncée fin décembre par la Maison Blanche, qui conditionne les aides militaires au Maroc à son engagement à «rechercher une solution politique mutuellement acceptable au Sahara occidental». «Le secrétaire à la Défense vient de signer une dérogation qui permet au Commandement américain pour l'Afrique de poursuivre sa coopération et sa formation avec le Maroc», a déclaré Bardha Azari, porte-parole du Commandement américain pour l'Afrique, au média Middle East Eye.

«Notre partenariat militaire avec le Maroc est solide, et nous sommes convaincus que ce partenariat inébranlable continuera de prospérer dans les années à venir.» Bardha Azari, porte-parole du Commandement américain pour l'Afrique

Cette dérogation intervient au lendemain de la tenue, le 8 mars à Rabat, d’une nouvelle session du Dialogue stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, coprésidée par la n°2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Dans la Déclaration conjointe, publiée au terme de cette réunion, Mme. Sherman a d’ailleurs «exprimé sa gratitude pour le soutien continu du Maroc aux exercices militaires multilatéraux African Lion».

Wendy Sherman loue la coopération militaire avec Rabat

La diplomate américaine a également «remercié le Maroc, un partenaire stable et exportateur de sécurité, pour son leadership du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien dans la Coalition mondiale pour vaincre l'EI, notamment en coprésidant le Groupe de réflexion sur l'Afrique de la Coalition et en accueillant la prochaine Réunion ministérielle de la Coalition en mai». Deux passages dans la Déclaration conjointe qui remettent sérieusement en question l’intégration de conditions concernant le Maroc dans la Loi sur l'Autorisation de la Défense Nationale (NDAA).

Pour rappel, l’administration Biden avait, dans un premier temps, rejeté en novembre la proposition du sénateur pro-Polisario Jack Reed, du parti Démocrate, visant à conditionner le financement de programmes de coopération militaire avec le Maroc à son acceptation d’un plan de paix au Sahara occidental. La Maison blanche avait alors souligné, dans un document, que cette requête pourrait impacter négativement les engagements du Département de la Défense. Un rejet qui n’a pas résisté face à l’adoption par les des deux Chambres du Parlement de l’amendement présenté par Jack Reed.

En juin 2004, les Etats-Unis ont accordé au Maroc le statut d’allié majeur hors OTAN. Les deux pays ont signé, en octobre 2020, un accord de coopération militaire d’une durée de dix ans. Pour mémoire, l'État-Major de la Zone Sud des Forces armées royales a abrité, du 24 au 28 janvier 2022, une réunion de planification principale de l’exercice African Lion 2022, avec la participation des représentants de plusieurs pays dont les États-Unis.