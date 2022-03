Maroc : Prison avec sursis pour 44 enseignants contractuels, prison ferme pour Nezha Majdi

Le tribunal de première instance de Rabat a rendu, ce jeudi, son verdict dans l’affaire des enseignants contractuels, condamnant 44 professeurs d’entre eux à 2 mois de prison avec sursis. Selon des sources concordantes, les enseignants des académies régionales de l’enseignement et de la formation professionnelle ont écopé chacun d’une amende de 1 000 dirhams.

Le tribunal de première instance de la capitale a toutefois condamné à 3 mois de prison ferme Nezha Majdi. L’enseignante avait dénoncé, en mars dernier, le harcèlement sexuel de la part des forces de l’ordre qu’elle aurait subi le rassemblement du 17 mars dernier. Après une garde à vue prolongée, elle avait été convoquée à nouveau en avril dernier par la police de Rabat.

Le même mois, 20 enseignants contractuels arrêtés avaient bénéficié d’une liberté provisoire après avoir été déférés devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat. Leur comité de la défense avait pointé du doigt la «torture» et des «mauvais traitements» qu’ils auraient subis, pendant leur garde à vue, exigeant une expertise médicale et l’ouverture d’une enquête. Ils étaient accusés de «violation de l’état d’urgence sanitaire», «coups et blessures et injures à l'encontre des membres des forces de l’ordre et «participation à une manifestation non autorisée». En plus de ces accusations, Nezha Majdi était poursuivie aussi pour «insulte à un corps organisé».

Les enseignants contractuels en question avaient été arrêtés lors d’une précédente mobilisation à Rabat, durant laquelle ils avaient appelé à l’abrogation du recrutement par contrat et leur intégration dans la fonction publique. Des revendications qui sont toujours d’actualités, alors que le ministère de tutelle discute du statut des enseignants, lors du dialogue social mené actuellement avec les syndicats.

Les marches et sit-in des cadres des académies régionales de l’enseignement et de la formation professionnelle avaient fait l’objet d’une répression policière sans précédent, les autorités de la capitale intervenant à chaque fois pour disperser les manifestations.