Ramadan : Retour au Maroc à l'heure GMT le dimanche 27 mars à 03H00

À l’approche du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l’heure GMT le dimanche 27 mars à 3h, a annoncé jeudi le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, indiquant que le retour à l’heure GMT+1, en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois de Ramadan, le dimanche 08 mai à partir de 2h.

Ce changement intervient en réponse à la nécessité de s’adapter avec les spécificités de ce mois béni et de garantir les conditions propices à l'exercice des cultes en vertu du décret publié le 26 octobre 2018, relatif à l’heure légale, et à l’arrêté du Chef du gouvernement relatif au même sujet, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Durant le mois sacré, les administrations publiques et les collectivités territoriales vont adopter l’horaire continu, à savoir de 9h à 15h, du lundi au vendredi, alors que les fonctionnaires et les agents vont aussi bénéficier des facilités leur permettant d’accomplir la prière du vendredi conformément à l’arrêté du 30 septembre 2005 fixant les horaires de travail dans les administrations de l’État et les collectivités locales durant le mois du Ramadan.