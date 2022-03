Ukraine : Les Marocains de Soumy ont été évacués vers Poltava puis Lviv

L’ambassadrice du Maroc en Ukraine, Faouz Al Achabi a commenté ce jeudi l'opération qui a permis la sortie du groupe de Marocains de la ville de Soumy, près de la frontière russe. «Depuis le début de la crise, l’ambassade, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, qui a mis en place une cellule de crise travaillant 24h/24 pour faciliter l’opération d’évacuation de tous les Marocains de l’Ukraine, nous avons pu faciliter le départ de plus de 7 000 compatriotes», a-t-elle rappelé dans une déclaration. «Le seul problème qui s’est posé concerne nos Marocains bloqués à Soumy, au nombre de 35 nationaux», a-t-elle enchaîné.

L’ambassadrice du Maroc a rappelé que «l’opération d’évacuation s’est ainsi annoncée difficile et longue», la ville étant située près des frontières avec la Russie. De plus, «le cessez-le-feu entre les deux parties n’a eu lieu qu’après des négociations laborieuses». Dans ce sens, «le Royaume du Maroc a mobilisé toutes ses forces pour parvenir à une solution pour évacuer ces ressortissants avec lesquels l’ambassade a été en constante communication», a assuré la diplomate marocaine.

«Le plus important pour nous était qu’ils puissent quitter cette ville de manière sûre et sécurisée qui préservera leur sécurité physique. Nous étions en contact quotidien avec eux pour leur assurer que leur pays et toutes les autorités marocaines étaient mobilisés pour les sortir de cette ville. Nous avons aussi travaillé chaque jour avec les autorités ukrainiennes.»