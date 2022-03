Ceuta : Poursuivis pour avoir sacrifié une vache dans la rue le jour d’Al Adha, trois musulmans acquittés

Le tribunal correctionnel numéro 2 de Ceuta a acquitté récemment trois musulmans accusés de maltraitance animale, après avoir participé au sacrifice d'une vache au milieu de la rue. Les faits, datant de juillet dernier, ont été dénoncés tant par la ville que par la section locale du parti d’extrême droite VOX, rappelle El Faro de Ceuta.

Bien que deux des trois accusés aient reconnu les faits et même accepté une éventuelle condamnation, ils ont été finalement acquittés par la cour, qui a jugé que l'action menée par chacun d'eux ne doit pas faire l’objet d’une sanction pénale, mais tout au plus une sanction administrative. Le verdict rappelle que «les trois accusés, ainsi que plusieurs personnes qui n'ont pas pu être identifiées, ont attaché une vache et l'ont abattue jusqu'à ce qu'elle saigne à mort, au milieu de la rue, sans avoir de licence municipale, de permis sanitaire ou d'abattoir approprié».

La même source précise que les accusés ont pratiqué le rite islamique «consistant à sacrifier un animal le jour de la fête de l'Aïd Al Kebir à auquel ils avaient droit». Bien que la conduite réponde à tous les éléments de l'article 337 du Code pénal qui évoque le crime de maltraitance animale, «leur conduite n'était pas contraire à l'ordre juridique étant donné que le sacrifice rituel musulman d'animaux sans l'engourdissement préalable est protégé par le droit communautaire». «Seule la règle relative à l’abattage dans un abattoir agréé a été violée, ce qui n'est pas passible de sanction pénale, mais simplement administrative», expliquent les magistrats.

Le jour de l'audience, qui a eu lieu le 21 février, deux des trois accusés ont reconnu les faits, confirmant être apparus dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Le troisième a nuancé la procédure suivie en appelant au «respect de la tradition musulmane», rappelle-t-on.