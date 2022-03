Lancement imminent de l'Observatoire marocain de la commande publique

L'Observatoire marocain de la commande publique devrait voir le jour prochainement pour couronner le processus de dématérialisation et de modernisation de la commande publique, a annoncé, mercredi à Casablanca, le Trésorier général du Royaume, Nouerredine Bensouda, lors d'une conférence organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Il est ainsi envisagé de recevoir et de mettre sur pied un Observatoire marocain de la commande publique, soulignant que cet observatoire a d'abord pour vocation de collecter, traiter et analyser les données relatives aux aspects économiques, sociaux et techniques de la commande publique, ainsi que la promotion et la valorisation de l'information économique, financière et comptable y afférente.

L'Observatoire tend ensuite à élaborer les indicateurs de suivi de la performance de la commande publique, leur analyse et leur communication aux décideurs et au grand public. Il vise également à analyser l'impact économique, social, environnemental et de développement durable de la commande publique ainsi que l'effet de celle-ci sur l'innovation. L'Observatoire a ainsi pour mission de constituer une instance de concertation, d'échange interactif et de transversalité d'informations avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la commande publique.

La finalité de l'instance étant d'en faire une entité d'incitation à la performance et à l'efficacité dans la préparation et l'exécution de la commande publique, à la promotion de la concurrence, de la transparence, de l'intégrité et de la réduction des pratiques illicites. Il permettra ainsi au Maroc de se doter d'un outil pérenne de suivi de l'évolution enregistrée de l'achat public et de créer un «entrepôt de données» qui seront exploitées pour être diffusées.

Par ailleurs, M. Bensouda a rappelé que les délais de paiement de la commande publique ont été ramenés en moyenne à 18,6 jours en 2021, dont 19,25 jours pour l’État et 17,47 jours pour les collectivités territoriales, contre 27,6 jours en moyenne en 2017. Quant aux marchés publics, les délais ont été ramenés en moyenne de 58 jours en 2017 à 33,9 jours en 2021 dont 32,83 jours pour l'État et 37,4 jours pour les collectivités territoriales.