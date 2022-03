France : Hommage aux femmes scientifiques marocaines à l’ambassade du Maroc à Paris

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi soir à Paris, aux femmes scientifiques marocaines, lors d’une rencontre à l’initiative de l’ambassade du Royaume en France, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes. Lors de cet événement célébré sous le thème «les femmes marocaines et la science», la parole a été donnée à 4 femmes qui se sont distinguées par leurs travaux dans différentes disciplines scientifiques en présence de l'ambassadeur du Maroc, Mohamed Benchaaboun.

Il s’agit d'Amal El Fallah Seghrouchni, experte internationale et pionnière de l’intelligence artificielle, Amina Alaoui, ingénieure et docteure de l’École nationale des ponts et chaussées, Sara Bellali, ingénieure de recherche à l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille et de Oumaima Bencheikh, chercheuse en mathématique quantique.

Pour sa part, Amal El Fallah Seghrouchni, directrice du Centre international d’intelligence artificielle du Maroc au sein de l’université Mohammed VI polytechnique, a souligné la nécessité de construire un projet de société de nature à attirer les compétences scientifiques marocaines installées à l'étranger, plus particulièrement les femmes. Elle a fait état d’une grande volonté de ces compétences de se réinstaller dans le Royaume, d'où la nécessité de créer les conditions d'épanouissement scientifique et professionnel.

De son côté, Amina Alaoui, qui est revenue sur son parcours scientifique, a fait valoir que la persévérance demeure la clé incontournable pour que les femmes puissent briser les barrières qui sont dressées devant elles au sein des sociétés sur la voie de réaliser la parité avec les hommes. Elle a, à cette occasion, incité les jeunes filles à se lancer dans des carrières scientifiques, où seul le mérite compte.

Sara Bellali a appelé les femmes à croire en leurs compétences pour s'affirmer et à ne pas se laisser influencer par les préjugés qui constituent un frein à leurs ambitions. Oumaima Bencheikh a, à son tour, fait un plaidoyer pour doter les femmes de tous les moyens nécessaires à même de leur permettre d'atteindre la parité avec les hommes.