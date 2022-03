Marrakech : Première Opération Smile 100% féminine pour redonner le sourire à plus de 90 patients

L'Association «Opération Smile Morocco» a procédé, mercredi à l’hôpital El Antaki à Marrakech, au lancement d’une mission chirurgicale 100% femmes pour effectuer des interventions chirurgicales au profit de plus de 90 enfants et bébés souffrant de malformations faciales, notamment la fente labiale et palatine.

Organisée sous la présidence d’honneur de la princesse Lalla Meryem en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale et la wilaya de la région Marrakech-Safi, cette opération célèbre à nouveau la Journée mondiale de la femme à travers l’organisation, jusqu'au 12 mars courant, de la mission chirurgicale «Women in Medicine» gérée par un staff médical 100% féminin composé de chirurgiennes, d'anesthésistes, de pédiatres, de dentistes, de psychologues, et d'infirmières, outre un staff non médical formé de coordinatrices, directrices et d'administratrices.

«Nous sommes si fières de ces bénévoles qui viennent de 17 pays pour aider ces enfants et bébés nés avec des malformations faciales à retrouver le sourire», s’est félicitée la présidente et co-fondatrice d'Opération Smile International, Kathleen McGee. Cette Opération constitue le lancement officiel de la mission mondiale Women in Medicine, qui se déploiera ensuite au Pérou, au Malawi et aux Philippines, souligne-t-elle.

Pour sa part, Fouzia Jbara Mahmoudi, vice-présidente de l’Opération Smile MENA, a souligné que «cette mission humanitaire vise à rendre hommage à la mère, à la sœur et la Grand-mère qui ont souffert pour soutenir les enfants atteints de la malformation faciale», a-t-elle relevé.

Les patients ont été préalablement inscrits aux Centres des soins complets des fentes Comprehensive Cleft Care Centers à Casablanca et Oujda, pour s’assurer qu’ils sont éligibles pour la chirurgie et la mission chirurgicale a été précédée d’une série de consultations médicales réalisées au niveau de l’hôpital El Antaki. Le Comité médical a procédé à l'élaboration d'une liste principale et une liste complémentaire des patients éligibles à bénéficier d’une intervention chirurgicale du 9 au 11 mars, tandis que le 12 mars sera consacré au contrôle post-opératoire.