Toulouse : La CFCIM organise la 3e étape des Journées économiques Maroc-France dédiée à l'aéronautique

La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) organise, du 23 au 25 mars à la Cité de l'espace de Toulouse, la 3e étape des Journées économiques Maroc-France qui sera dédiée au secteur aéronautique, et ce, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du commerce.

Cette édition sera tenue en partenariat avec l'ambassade du Maroc en France, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la CCI Occitanie et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), sous le thème «L'aéronautique, un secteur prioritaire du Plan d'accélération industrielle au Maroc», indique la CFCIM.

Les Journées économiques Maroc-France, dont le lancement a eu lieu le 8 octobre dernier à Paris, sillonnent les différentes régions de France et du Maroc afin de mettre en lumière les secteurs clés de coopération. Ce cycle de rencontres vise à dynamiser et fluidifier les échanges économiques et souligner la position stratégique du Maroc en tant que hub vers l'Afrique.

«La journée économique Maroc-France de Toulouse permettra aux entreprises marocaines et françaises participantes de bénéficier d'un programme d'excellence avec, au menu, des rencontres de haut niveau animées par des intervenants prestigieux, un village conseil en plus des conférences thématiques autour de la décarbonation, de la formation, de la supply chain et des leviers de financement. Des rendez-vous d'affaires, des moments de convivialité et des visites de sites sont également au programme, notamment l'usine emblématique d'Airbus», a déclaré Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM.

Au Maroc, le secteur aérien et aéronautique représente 142 entreprises employant 17 500 salariés et réalisant 1,9 milliard de dollars à l'export avec un taux d'intégration local de 38%. Ce secteur constitue la première industrie d'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée avec plus de 1 000 fournisseurs, sous-traitants, bureaux d'études et 98 000 emplois. Toulouse abrite d'ailleurs le siège mondial d'Airbus Group, mais aussi le quartier général du pôle de compétitivité Aerospace Valley.