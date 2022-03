Signature de 13 conventions d'investissement dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques pour plus de 1,7 MMDH

Un total de 13 conventions d'investissement dans les secteurs des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, a été signé, mercredi à Rabat, totalisant plus de 1,73 milliard de dirhams (MMDH) prévoyant la création de plus de 1 780 emplois directs et 2 700 indirects et un chiffre d’affaires additionnel de plus de 2,9 MMDH. Les conventions ont été signées dans le cadre du renforcement de la souveraineté alimentaire et sanitaire du Royaume par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, avec les opérateurs industriels des secteurs de l’agroalimentaire et pharmaceutique.

Pour l’agroalimentaire, ces conventions portent sur la réalisation de 10 projets d’un montant d’investissement de plus 1,2 MMDH, générant plus de 1 500 emplois directs et 2 400 indirects. Quant au secteur pharmaceutique, elles portent sur 3 projets d’un montant de 531,4 millions de dirhams (MDH) qui permettront de créer 280 emplois directs et 300 indirects.

Répartis sur les régions, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, l’Oriental, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-El Hoceima, les 10 projets d’investissement de l’agroalimentaire, accompagnés dans le cadre du contrat-programme pour le développement des industries agroalimentaires, relèvent des filières de l’industrie d’écrasement d’agrumes et de production de jus; de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie; des pâtes alimentaires et couscous; de transformation des fruits et légumes et de l’industrie laitière. Ces investissements visent la substitution des importations par des produits locaux et à développer les exportations agroalimentaires avec une gamme de produits diversifiés et à forte valeur ajoutée.

Pour le secteur pharmaceutique, les 3 projets d’investissement relèvent de la filière de la fabrication des génériques. Situés dans la région de Casablanca-Settat, ils portent la fabrication et le conditionnement exclusifs des médicaments injectables stériles en poches, la production des médicaments de premiers génériques destinés au marché local et à l’export et sur la fabrication des concentrés pour hémodialyse et la commercialisation des produits pharmaceutiques.