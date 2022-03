Football : L’international marocain Noussair Mazraoui proche du Barça

Le latéral droit de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui serait proche de rejoindre les rangs du FC Barcelone. Selon Foot Mercato, le club catalan est aujourd'hui «très proche» d'accueillir le Néerlando-marocain, dans le viseur des Blaugranas depuis plusieurs semaines.

«Il fait office de priorité et a déjà fait l'objet d'une offre, formulée à son agent, qui n'est autre que Mino Raiola», indique la même source, rappelant que Noussair Mazraoui est en fin de contrat en juin prochain.

Le média confirme ainsi des informations parues dans la presse, en décembre dernier, indiquant que le jeune international marocain serait dans la bonne voie pour rejoindre son compatriote Abdessamad Ezzalzouli au Barça. En effet, le président du club catalan Joan Laporta et l’agent de Mazraoui, Mino Raiola, se seraient rencontrés à Turin pour discuter de plusieurs transferts, dont celui du Marocain.

Noussair Mazraoui a remporté avec l’Ajax l’Eredivisie à deux reprises (2019 et 2021), deux coupes des Pays-Bas (2019 et 2021) et une Supercoupe des Pays-Bas en 2019.