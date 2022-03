Botola Pro : Plusieurs clubs marocains sanctionnés suite à des fumigènes

La Commission centrale de discipline (CCD) de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), réunie cette semaine, a émis mardi plusieurs sanctions visant des clubs marocains. Ainsi, selon un communiqué de la CCD et pour la 20e journée de la Botola Pro 1, il a été décidé de sanctionner 4 clubs marocains, pour des jets de fumigènes par le public.

Des décisions conformes à l’article 105 du code disciplinaire, indique l’instance, précisant qu’il s’agit du Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ), de l’Olympic Club de Khouribga (OCK), de l’AS FAR et du Sportig Club Chabab Mohammedia (SCCM). Les quatre clubs écopent ainsi d’amendes de 20 000 dirhams chacun «après le jet par [leur] public de fumigènes». De plus, la Renaissance sportive de Berkane (RSB), le Raja Club Athletic (RCA) et le Wydad Athlectic Club (WAC) ont été sanctionnés par des amendes allant de 5 000 à 20 000 dirhams pour «jet par [leurs] supporters de projectiles» envers la pelouse, lors de leurs matchs respectifs.

Suite aux événements ayant émaillé le match RSB-RCA, un total de 7 décisions ont été prises par la Commission centrale de discipline de la FRMF. Outres les amendes pour les fumigènes, il a été décidé notamment de suspendre les joueurs du Raja de Casablanca, Mohsine Metouali (2 matchs) et Iliass Hadad (3 matchs) ainsi que Bakr Hilali du club de Berkane (3 matchs), assorties d’amendes de 30 000 dirhams chacun pour des comportements jugés «antisportifs» et «échange de coup envers un joueur de l’équipe adverse» pour les deux derniers.

Pour le même match, la RSB et le Raja ont également écopé d’amendes de 20 000 dirhams suite à «l’envahissement de la pelouse par le public». La même sanction a concerné aussi le Wydad pour son match face au Sportig Club Chabab Mohammedia.