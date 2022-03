Maroc : Hausse de 9% des exportations de produits agro-alimentaires et maritimes durant la saison 2021-2022

Les exportations du secteur des produits alimentaires agricoles et maritimes ont enregistré de bonnes performances durant la saison 2021-2022, malgré un contexte international difficile, selon le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

En effet, la valeur des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes a atteint 68,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en croissance de 9% par rapport à 2020, indique le ministère dans un communiqué sur le Conseil d'administration (CA) de Morocco Foodex, établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, qui s'est tenu lundi à Casablanca sous la présidence du ministre l'Agriculture, Mohamed Sadiki.

Pour la campagne 2021-2022, allant du 1er septembre 2021 à fin février 2022, les exportations des produits maraîchers ont enregistré un volume de 773 000 tonnes, en augmentation de 18% par rapport à la même période de la campagne précédente.

Concernant les agrumes, les exportations ont enregistré une croissance de 37% à fin février, pour passer d'un volume de l'ordre de 412 000 tonnes durant la campagne 2020-2021 à 566 000 tonnes durant la campagne 2021-2022.

En ce qui concerne les produits de la pêche, malgré une baisse de 4% du volume des exportations en 2021, la valeur des exportations a augmenté de 15% tandis que l'année 2022, les exportations des produits de la pêche ont enregistré à fin février une hausse de 17% en volume et 44% en valeur par rapport à la même période de 2021.

Les exportations des produits agricoles transformés (hors sucre et ses préparations) ont atteint un volume de 525 000 tonnes en 2021, soit une croissance de 14%. En termes de valeur, les exportations de ce secteur ont atteint environ 11,9 MMDH en 2021 contre environ 9,9 MMDH en 2020 (+20%). Cette tendance à la hausse est maintenue durant le début de 2022, avec un taux de croissance à fin février dernier, de 11% en volume et 43% en valeur par rapport à la même période de 2021.