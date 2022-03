Bank Al-Maghrib lance la conception d'une politique dédiée à l'autonomisation économique de la femme rurale

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, mardi, le lancement, dans le cadre de ses initiatives pour la promotion de l'inclusion financière, du processus de conception d'une politique dédiée à l’autonomisation économique de la femme rurale, en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le lancement de ce processus intervient suite à une analyse approfondie de la situation socio-économique de la femme rurale au Maroc, réalisée par BAM, avec le soutien de l’Alliance pour l’inclusion financière (AFI) et de l’institut international Fletcher School, indique la Banque dans un communiqué.

Le projet entre désormais dans la phase de formulation dont l’objectif est de construire une politique nationale centrée sur les besoins et les aspirations des femmes dans le monde rural. Dans ce cadre, précise le communiqué, BAM a organisé, mardi 8 mars à Rabat avec le soutien de l’AFI et la BERD, un premier workshop réunissant les acteurs publics et privés de l’écosystème de l’inclusion financière, à savoir ministères, établissements et agences publiques, associations professionnelles et associations de la société civile.

Les travaux de ce workshop ont permis notamment de dresser l’état des lieux de l’inclusion financière et économique de la femme rurale, d'identifier les défis à relever et la politique à mettre en place, de déterminer les piliers potentiels pour l’autonomisation économique de la femme rurale et de convenir de l’approche à adopter pour la conduite des prochaines étapes du projet.

Cet évènement constitue une première rencontre avec les différents acteurs concernés, relève BAM, notant que d'autres rendez-vous d’échanges seront programmés en vue d’aboutir à des mesures concrètes aptes à favoriser l’autonomisation économique de la femme rurale.