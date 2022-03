L'acteur marocain Soufiane El Khalidy à l'affiche de la nouvelle série égyptienne «The Octet»

L’acteur marocain natif d’Agadir, Soufiane El Khalidy, continue de s’illustrer à l’international en décrochant un rôle dans la nouvelle série du réalisateur Ahmed Medhat «The Octet», produite par le groupe saoudien MBC. Après une formation aux États-Unis à Full Sail University en Floride, le Marocain s’est fait connaître sur des tournages comme NCIS LA, Shockwave, Riley Parra, Gulag Magadan ou Stray.

Le nouveau défi de l’acteur, qui vient de terminer le tournage de la série «Colosseum» du célèbre History Channel, sous la réalisation de Roel Reiné, apprend-on d’un communiqué parvenu à Yabiladi, l’a conduit aux côtés de stars venues d’Égypte, d’Amérique et du Maroc, comme Asser Yassin, Reem Mostafa, Ghadah Adel, Khalid El Sawi et Ronan Summers.

L’acteur a d’ailleurs teasé son nouveau tournage et ses entraînements intenses pour son rôle très exigeant, avec au programme des cours de boxe et des séances de musculation, functional training et crossfit. Véritable transformation physique, l’acteur qui doit jouer le rôle d’un agent très spécial est passé de 78 à 91 kg, confie-t-il. Très actif sur Instagram, il partage fréquemment ses entrainements, son évolution et quelques images prises sur ses tournages.

«Je voulais rendre honneur à la police marocaine et aussi l’armée royale marocaine dont faisait partie mon père, que dieu le garde et le préserve, Docteur El Khalidy Larbi», explique-t-il sur sa motivation et sa transformation. «J’avais d’ailleurs été sollicité pour performer quelques combats et cascades qui j’espère vont plaire au public marocain et international, dont un crash de voiture. L’équipe de Tournage commandé par Mehdi El Khaoudy et Asma Graimiche, ainsi que le colonel Bouhamdi pour tout ce qui est opération militaire et explosions spectaculaires fut du très haut niveau, digne des grosses productions hollywoodiennes», ajoute Soufiane El Khalidy.

Sans révéler l’intrigue de son dernier tournage, l’acteur s’est dit fier d’avoir joué «le jeune partenaire d’armes de l’éminent acteur marocain Abdellatif Chaouqi qui ressemble à la dynamique qu’avaient Alec Baldwin et Tom Cruise dans la franchise Mission Impossible», et surtout «d’avoir joué en arabe et darija pour la première fois de [sa] carrière».