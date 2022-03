Montpellier : Rencontre-débat autour du livre «Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions» de Jean-Marie Heydt

Une rencontre-débat autour de l’ouvrage «Mohammed VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions» de l'auteur franco-suisse Jean-Marie Heydt, s’est tenue récemment à Montpellier, à l’initiative de la consule générale du Maroc à Montpellier, Nouzha Sahel.

Lors de cette rencontre, l’auteur, également président d’honneur de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l’Europe, et l’audience se sont prêtés à un échange autour des thématiques du livre et les choix stratégiques opérés par le Royaume sous le leadership du Roi. Ces choix, estime M. Heydt, confèrent au Royaume de nouvelles responsabilités au niveau régional et international en tant que pôle de stabilité et partenaire fiable et incontournable.

Des perspectives pour de nouveaux partenariats et des actions concrètes entre la région Occitanie et le Maroc ont aussi été évoquées avec des Sénateurs membres du groupe d’amitié interparlementaire Maroco-français et des représentants des collectivités locales, au regard de la dynamique que connaissent les provinces du Sud, l’essor économique, les opportunités d’investissement et le potentiel que recèlent la région.

Par ailleurs, M. Heydt a eu des échanges avec Perla Danan, présidente de la délégation régionale du Crif Languedoc Roussillon et des lauréats marocains des universités de Montpellier. Il s'est aussi entretenu avec des compétences marocaines établies à Montpellier, notamment avec les membres du «club Khalil Gibran» regroupant des chefs d’entreprises, universitaires, artistes, juristes et experts en économie et finance.

«Parler de son pays d’origine, le Maroc, vivre dans son pays d’accueil, la France et y assumer des responsabilités électives et sociétales, et pouvoir établir une saine articulation, sont autant de sujets que le groupe a pu conduire lors de cet échange. Tous unanimes sur l’apport d’un groupe de réflexion issu de la diaspora et sa contribution efficiente pour accompagner l’évolution relationnelle du Maroc et la France», a indiqué Jean-Marie Heydt.