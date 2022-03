Maroc : L'OFPPT réagit au sit-in organisé par ses formateurs

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a indiqué, ce mardi, que le sit-in organisé par «quelques formateurs de l’OFPPT» devant le siège de la Direction à Casablanca le 7 mars représente «moins de 1% des collaborateurs de l’Office».

Les manifestants revendiquent, précise un communiqué de l’OFPPT parvenu à Yabiladi, «la révision du statut de ses membres, pour un reclassement dans la catégorie administrative correspondant au diplôme supérieur obtenu, au lieu des diplômes considérés lors de leur intégration en 2011», ce que l’Office estime être «déraisonnables et contraires aux lois et normes en vigueur». En ce sens, le communiqué s’appuie sur les décisions des tribunaux administratifs de Casablanca et Oujda «dans plus de 53 procès intentés depuis 2011».

L’OFPPT déploie également «des actions considérables pour reconnaître les efforts de ses collaborateurs» qui ont abouti en septembre 2019 l’amendement du statut, permettant notamment l’augmentation générale des salaires et des diverses primes. Aussi, le nouveau statut a permis la mise en place de nouvelles indemnités liées à la responsabilité ou aux conditions de travail, l’augmentation du quota de promotion interne, ainsi que la revue des conditions de participation aux opérations de recrutement pour les collaborateurs internes.

Depuis 2019, plus de 100 collaborateurs ont pu bénéficier d’un reclassement administratif en concourant à des appels à candidatures avec des diplômes supérieurs, répondant aux besoins et aux prérequis des postes ouverts, conclut le communiqué.