Grève des transporteurs : L’Intérieur a pris des mesures pour assurer la mobilité des individus

Le ministère de l’Intérieur a réagi, ce mardi, à la grève nationale menée dans le secteur du transport de marchandises et de voyageurs. «Certains professionnels du secteur des transports ont appelé à une grève, à partir du lundi 7 mars 2022. Si le ministère de l'Intérieur affirme que l'exercice de la grève est constitutionnellement garanti, il insiste sur le fait que l'exercice de ce droit ne doit pas toutefois attenter à la liberté de travail et de mobilité», indique le département dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, «afin d'assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure de transport sur l'ensemble du territoire national, les autorités territoriales et les services de sécurité ont pris toutes les dispositions et mesures nécessaires pour assurer la mobilité des individus et le transport des marchandises», poursuit le communiqué.

Le ministre précise aussi qu’il veille à «traiter avec fermeté et rigueur, toute tentative de porter atteinte à la sécurité et l'ordre publics, les droits des non-grévistes et au fonctionnement de ce service».

Depuis hier, les professionnels secteur du transport de voyageurs et de marchandises au Maroc mènent une grève nationale de 72 heures, à l’appel d’une coordination formée par cinq syndicats du secteur affiliés à l’UMT, l'UGTM, la CDT, l'UNTM et la FDT. Ceux-ci avaient fait état des problèmes du secteur face à la flambée des prix des carburants et son «impact direct sur les équilibres financiers des entreprises du secteur, ce qui a poussé plusieurs d’entre elles à déclarer leur faillite».