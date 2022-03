Maroc : Un protocole d'accord pour promouvoir la participation de la femme dans le marché du travail

Un protocole d’accord visant la promotion du travail décent et l’amélioration de la participation des femmes dans le marché du travail marocain a été signé ce mardi à Rabat par le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, la directrice du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays du Maghreb Arabe, Rania Bikhazi, et la représentante de l’Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) pour le Maroc, Leila Rhiwi.

Ce protocole d'accord, paraphé à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, œuvre à la promotion de l’égalité de genre au travail et de l’autonomisation des femmes, notamment à travers l’obtention d'un salaire égal pour un travail égal, la prévention et l’élimination de la violence et du harcèlement sur le lieu du travail, la création d’un équilibre harmonieux entre le travail et la vie privée et l’égalité de représentation des femmes dans les rôles de gestion des affaires et de direction.

D’une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, le protocole porte sur le renforcement des capacités du ministère et l’élaboration d’outils en matière de promotion de l’emploi des femmes et leur accès égal au marché du travail, en particulier en lien avec les cibles des objectifs de développement durable ainsi que la promotion des normes internationales du travail relatives à l’emploi des femmes et leur mise en œuvre. Il s’agit du renforcement des capacités du ministère pour l’utilisation des statistiques et de l’analyse de genre à même d’appuyer les politiques publiques, la réalisation d’études sur la situation de la femme dans le marché du travail et la mise en place d’actions visant la promotion des droits de la femme au travail.

M. Sekkouri a indiqué que ce protocole d’accord permettra d’avancer «très rapidement» sur des programmes «très concrets» pour pouvoir promouvoir le travail de la femme, soulignant que le but est d'atteindre 30% du travail féminin.