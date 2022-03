Lancement du programme #Batalate pour la promotion de l'inclusion par le sport

La plateforme Taja Sport, avec le soutien de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) lance un nouveau programme baptisé #Batalate, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, indiquent Taja et la MDJS dans un communiqué.

Batalate, se compose de 4 capsules vidéo qui seront déployées sur les plateformes de Taja et sur les réseaux sociaux de la MDJS à raison d’une capsule par semaine chaque mardi dès le 8 mars 2022. Le programme sera également relayé sur les médias digitaux et au travers d’une campagne d’affichage 4x3.

Quatre portraits de championnes marocaines handisport qui se sont illustrées ces dernières années dans différents sports seront ainsi présentés. Il est question de Fouzia El Kassioui, championne paralympique 2020 de lancer de poids, Hayat Elgaraa, championne paralympique 2020 de lancer de disque, Najwa Awane, championne d’Afrique 2020 de tennis sur chaise roulante et Yousra Karim, championne paralympique 2020 de lancer de disque.

Ces championnes racontent comment le sport a changé leur vie et comment elles ont fait face aux différents biais et stéréotypes liés à la représentation psychosociale des personnes en situation de handicap dans la société. Elles invitent aujourd'hui la société à se remettre en question dans sa manière de traiter les athlètes handisport et lancent aussi un appel aux sponsors pour soutenir les para-athlètes.

Le communiqué rappelle que le Maroc ne compte pas moins de 1,7 million de personnes en situation de handicap, dont près de 45% de sexe féminin et 8% a moins de 15 ans et que le sport est un excellent outil d’inclusion sociale qui doit être accessible à tous.

Taja Sport est une plateforme médiatique en ligne née le 8 mars 2020 qui ambitionne de mettre en lumière les exploits sportifs féminins dans la région MENA. La MDJS a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses résultats au Fonds national du développement du sport, dont l’objet est de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.