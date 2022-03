Retour au Maroc de plus de 2 800 Marocains venus d'Ukraine

Un total de 2 810 Marocains établis en Ukraine ont pu regagner le Maroc entre le 15 février dernier et le 7 mars, selon des statistiques fournies par l'Office national des aéroports (ONDA). Ainsi, 2 432 passagers sont arrivés à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, via 16 vols de la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM), à partir de la capitale ukrainienne Kiev et de pays limitrophes de l'Ukraine.

Par ailleurs, 378 autres passagers étaient arrivés à l'aéroport Tanger-Ibn Batouta, via 3 vols de la compagnie Air Arabia, ajoute-t-on.

La RAM avait annoncé, fin février, le lancement de vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine pour leur permettre de quitter le pays en guerre suite au début de l'invasion russe. Ces vols ont été programmés au départ de Bratislava (Slovaquie), Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie) et Varsovie (Pologne).