Journée internationale des droits des femmes : 3 parcours de femmes influentes à l’ère du digital

Hanae Bezad, Nesrine Slaoui et Laila El Andaloussi (g.àd.) / collage

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, Brand Factory a remis les Trophées Femmes Inspirantes 2022 à des femmes qui inspirent et influencent leur communauté. 13 femmes étaient à l’honneur, dont trois se distinguent par des parcours croisés entre leurs deux pays, la France et le Maroc.

Nesrine Slaoui est une journaliste et auteure franco-marocaine. Issue d’une famille modeste, elle s’est questionnée quant à sa légitimité lors de ses études supérieures à Sciences Po en France. «J’ai encore le sentiment d’illégitimité, tous les jours, en permanence, j’ai choisi un métier dans lequel faire sa place en tant que femme maghrébine est compliqué.»

Nesrine Slaoui

Son interview dans laquelle elle s’exprime sur la méritocratie pour le média en ligne Brut en juin 2019 affiche à ce jour 280 000 vues. «Cette vidéo a tourné, et j’ai remarqué qu’énormément de marocaines et marocains en parlaient, la partageaient, c’est ce qui m’a fait énormément plaisir», dit-elle.

La journaliste signe son ouvrage «Illégitime» en 2021 dans lequel elle relate son parcours et fait part de sa réflexion sur les classes sociales et le fait d’être un enfant d’immigrés dans Illégitimes. «A travers les femmes et les hommes de ma famille, j’ai observé des problématiques différentes et j’ai voulu raconter mon parcours.»

Hanae Bezad est une jeune entrepreneuse ayant opté pour le digital. En 2017, elle lance l’organisation «Douar Tech» avec pour objectif de «contribuer à renforcer la résilience de la jeunesse vulnérable au Maroc, et plus particulièrement les femmes issues du monde rural, à travers des formations à l’entreprenariat et aux technologies du Web».

Hane Bezad

La jeune femme a vu ses efforts payer, puisqu’elle a été nommée dans la catégorie entrepreneur Afrique de l’année 2020 du Prix Les Margret, dédié à l’accompagnement et à l’accélération business des talents féminins du digital venues d’Europe et d’Afrique.

Aussi grande oratrice, Hanae Bezad a participé à plus d’une douzaine de conférences internationales en tant qu’oratrice principale, pénaliste ou modératrice la jeune entrepreneuse féministe a également été membre du conseil d’administration de l’association française Led By HER, un incubateur social qui soutient les femmes entrepreneures victimes de violences.

Laila El Andaloussi est loin de l’image de l’experte-comptable ordinaire. Depuis 2005, elle est militante pour la cause de la femme entrepreneure, et est très active dans le monde associatif. En novembre 2018, elle fonde avec un collectif de femmes dirigeantes le Réseau International des Femmes Dirigeantes «Wimen» qu’elle préside encore aujourd’hui.

Laila El Andaloussi

Laila El Andaloussi a enchaîné les diplômes marocains et français. Elle est devenue une référence et une femme d’actions dans son domaine. En effet, la place de la gent féminine dans les cabinets d’expertise comptable devient plus intéressante.

Selon elle, si la parité dans la profession n’est pas encore d’actualité, l’évolution est positive et le métier devient attractif à la gent féminine, car c’est d’abord une profession libérale par excellence qui offre beaucoup de souplesse en termes d’organisation du travail.

Laila El Andaloussi est un exemple incontestable de femme dans un milieu associé avec stéréotypes à la gent masculine, qui a su concilier féminisme et professionnalisme.