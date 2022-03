Les équipes marocaines sacrées au tournoi international de beach-volley Fomaric 2022

Nora Dirhar et Imane Zeroual ont remporté l'Open Beach Fomaric 2022. / Outdooors

Les équipes nationales de beach-volley, dames et hommes, ont remporté le titre de la 1ère édition de l'«Open Beach Fomaric 2022» organisé dimanche dans la capitale camerounaise, Douala.

Le duo marocain composé de Nora Dirhar et d'Imane Zeroual a remporté la compétition chez les dames aux dépens des Camerounaises Issen et Kipheng par 2 sets à 0 (21-17 et 21-14).

Mohamed Yeki et Soufiane Gharouti se sont imposés chez les hommes après avoir battu l’équipe du Cameroun composée de Basouko et Soul, également par 2 sets à 0 (21-20 et 22-20).