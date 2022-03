Le ministère du Transport et de la logistique lance son site internet

Le ministère du Transport et de la logistique a lancé, lundi, son site internet www.transport.gov.ma, dans le cadre de sa nouvelle organisation et afin de renforcer ses outils de communication.

Destinée aux citoyennes et citoyens, aux professionnels du secteur, aux médias et à l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, cette plateforme vise à informer le public sur les activités du département et à offrir des services digitalisés en vue de la simplification des procédures aux usagers, indique un communiqué du ministère.

Le ministère, précise la même source, a également procédé à la création de ses comptes officiels sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour assurer une communication plus réactive et plus proche des différentes catégories d’âges des usagers.