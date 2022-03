Espagne : ATIM dénonce la «double discrimination» subie par les femmes immigrées

L’Association des travailleurs immigrés marocains (ATIM) dans la région de Murcie a dénoncé la double discrimination dont souffrent les femmes. Dans un communiqué à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce 8 mars, l’association a rappelé que cette double discrimination intervient en raison de leurs statuts de femmes et d’immigrées. En ce sens, l’ATIM dit célébrer cette journée sous le slogan «Sans peur, sans préjudice, sans racisme : les femmes avant tout», rapporte l’agence Europa Press.

L’association a rappelé que les citoyennes immigrées «sont des sujets actifs» dans la société parce qu’elles «interagissent avec d’autres personnes, en promouvant un échange culturel». Elles ont aussi un «rôle clé» dans l’économie, car elles travaillent dans le secteur primaire et secondaire que «les autochtones ont tendance à éviter en raison de leur précarité et de leurs exigences physiques». L’ONG souligne aussi qu’on «dit depuis de nombreuses années que la natalité en Espagne serait beaucoup plus faible sans les familles immigrées».

ATIM tient aussi à rappeler qu’une «femme musulmane voilée ou une femme qui porte des vêtements traditionnels de son pays d’origine n’équivaut pas à un manque d’idées et de réflexion propre».