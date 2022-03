«Aucun pays de l’UE ne reconnait la RASD», précise Josep Borrell

Le chef de la diplomatie de l’UE a réitéré qu'«aucun des Etats membres de l’Union européenne ne reconnaît la RASD et sa participation au sommet UE-UA ne change rien à la position de l’Union européenne et de ses Etats membres», a écrit Josep Borrel en réponse à une question écrite posée par l’eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovský du Groupe populaire.

L’Espagnol a précisé que «c’est l'Union africaine et non l'Union européenne qui a décidé d'inviter ses membres, dont la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), et l'Union européenne ne pouvait s'immiscer dans cette décision».

Borrell a affirmé, dans sa réponse, que «la position de l'Union européenne sur la question du Sahara occidental est bien connue et reste inchangée. L'UE soutient fermement les efforts déployés par le secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel, Staffan de Mistura, pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, sur la base d'un compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier la résolution 2602 du 29 octobre 2021». Une résolution décriée par l’Algérie et le Polisario.

Pour rappel, le porte-parole principal pour les affaires extérieures de l’Union européenne, Peter Stano, a souligné le 16 février lors d’un point de presse qu’ «aucun de nos Etats membres ne reconnait la RASD».