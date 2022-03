Mohamed Abdeljalil : Une batterie de mesure a été prise pour soutenir l'activité des transporteurs

Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a indiqué ce lundi à Rabat que son département a pris une batterie de mesures visant à simplifier les procédures et à soutenir la compétitivité des entreprises actives dans le domaine du transport depuis le démarrage du dialogue avec les professionnels du secteur.

Intervenant lors d'une réunion de la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers sur «le secteur du transport touristique et des voyageurs», le ministre a fait état du déblocage de 250 millions de dirhams (MDH) puisés dans le budget de l'Agence nationale de sécurité routière (NARSA) et consacrés à la destruction et au renouvellement du parc automobile. S'ajoutent 100 MDH du même budget et destinés à la poursuite du programme de formation des conducteurs professionnels, outre le parachèvement de l'opération de simplification de l'immatriculation des véhicules.

Le ministre a également annoncé qu'avant la fin de l'année, il sera possible de céder la propriété d'un véhicule à travers les agences de Barid Bank et Barid Cash. Il a aussi indiqué que la commission du transport a tenu 5 réunions au cours desquelles un accord a été convenu au sujet des modalités suivant lesquelles les conducteurs professionnels bénéficieront de la couverture sociale et la création de services administratifs chargés, chacun, du transport de marchandises, du transport routier ou encore des études et de la promotion du secteur.

Évoquant les défis posés par la conjoncture socio-économique pays, le ministre a fait savoir que son département a organisé des rencontres avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du transport et que d'autres associations professionnelles locales et autres organisations affiliées aux syndicats des salariés. À l'issu de ces rencontres, les parties ont convenu de plancher sur les priorités inscrites dans le cadre d'une vision globale.