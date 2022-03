Migrants à Melilla : Grande-Marlaska insiste sur la coopération avec le Maroc

Le ministre de l’Intérieur espagnol a qualifié ce lundi de «situation extraordinaire» les différentes tentatives d’assauts vécues la semaine dernière à Melilla, tout en soulignant que l’Espagne maintient un «excellent niveau de coopération et de coordination avec les autorités marocaines». Lors d’une conférence de presse à Cadix, Fernando Grande-Marlaska a assuré que les autorités espagnoles ont augmenté les effectifs de la police et de la garde civile à Melilla, rapporte l’agence Europa Press.

«Je me suis rendu ce samedi et dimanche à Melilla» pour connaître la situation vécue mercredi et jeudi, a-t-il ajouté, rappelant les deux premières tentatives de migration, au cours desquelles respectivement 480 et 380 personnes ont réussi à franchir la frontière séparant la ville du Maroc. Grande-Marlaska a évoqué aussi une troisième tentative, vendredi, avec 1 000 migrants.

L’occasion pour lui d’insister sur la coopération avec le Maroc, pays qui est confronté à «une pression migratoire importante». Dans ce sens, le ministre a rappelé que «si le Covid-19 a touché l’Europe (…) cette situation entraîne également des flux migratoires importants» ailleurs. L’Espagne travaille avec l’Union européenne sur «la dimension extérieure, et le

développement de l’Afrique», a-t-il enchaîné.

Grande-Marlaska est également revenu sur le niveau de «violence inhabituelle» des migrants, assurant que l’Espagne dispose de troupes suffisantes pour «donner une réponse importante et rapide».