Assauts de migrants à Melilla : Un eurodéputé espagnol exige de l’UE de réviser l’aide accordée au Maroc

L’eurodéputé espagnol, Jordi Cañas, porte-parole de la Commission du commerce internationale au Parlement européen, surfe sur les entrées massives de migrants de la semaine dernière à Melilla. Il a exigé aux Vingt-sept de «réviser l'aide accordée au Maroc si ce pays ne cesse pas le chantage de l'Espagne et n'arrête pas d'utiliser la migration» comme carte politique, rapporte ce lundi un média ibérique.

Il a rappelé que le royaume «a reçu depuis 2007 près de 13 000 millions d'euros d'aides européennes et, entre 2018 et 2021, environ 250 millions pour la coopération migratoire, des fonds dont l'objectif est d'assurer le contrôle aux frontières». Jordi Cañas estime que le Maroc n’a pas rempli ses «engagements envers l’UE en matière de mobilité migratoire et de contrôle des frontières».

Lors de l’exode de milliers de Marocains, les 17 et 18 mai vers Ceuta, l’eurodéputé de la formation Ciudadanos avait réussi à mobiliser le Parlement européen pour adopter une résolution condamnant le Maroc d'avoir utilisé la carte migratoire à des fins politiques.