Le SNUD-Maroc tient un débat sur «les masculinités positives» et l’égalité de genre

Une table ronde sous le thème «La promotion des masculinités positives pour accélérer l'atteinte de l’égalité entre les sexes» est organisée ce lundi à Rabat, par le Système des Nations Unies pour le développement (SNUD) au Maroc, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des femmes.

Cette rencontre, tenue en partenariat avec la Fondation diplomatique, entend présenter les diverses initiatives mises en place par le Maroc, notamment la société civile, pour la promotion «des masculinités positives» et d’échanger sur les expériences et meilleures pratiques en matière d’implication des hommes et des garçons dans la promotion de l’égalité de genre. Il s'agit aussi de briser les stéréotypes qui associent la masculinité à la violence et à d’autres comportements constituant un obstacle majeur pour la construction d’une société inclusive et durable.

La ministre de la Solidarité, de l'intégration sociale et de la famille, Aawatif Hayar, a mis en avant les multiples stratégies et actions mises en place par son département pour la promotion des droits des femmes et la lutte contre la violence à leur égard, notamment la stratégie 2021-2026 du pôle social et le concept Green innovative social regeneration.

Dans son intervention, Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, a souligné que «nous devons agir en amont en œuvrant à la prise de conscience des hommes de la nécessité d'avancer ensemble, hommes et femmes, sur un pied d'égalité», ajoutant qu'un effort ciblé de sensibilisation et d'éducation dédié aux hommes et aux jeunes garçons devient une nécessité.

La coordonnatrice résidente du SNUD-Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, a souligné «le chemin qui reste à parcourir» pour l'atteinte de l'égalité dans les droits et obligations, se disant disposée à accompagner le gouvernement marocain dans les actions visant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité, plaidant aussi pour le changement des mentalités et la mobilisation de tous les acteurs pour la réalisation des objectifs escomptés.