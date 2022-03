Rabat : Exposition «Rêves de femmes» d'Asmae El Ouariachi à l'Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise, du 10 mars au 11 avril à l’Espace Rivages, l'exposition «Rêves de femmes» de l’artiste franco-marocaine Asmae El Ouariachi. L’exposition «Rêves de femmes» reflète le parcours de l’artiste plasticienne et professeure d’arts plastiques, née au cœur des montagnes du Rif, à Bni Sidal et résidant actuellement à Nancy en France, apprend-on d’un communiqué des organisateurs.

Constituée de trois temps, l’exposition propose un volet sur les femmes au Haïk, les installations «silhouettes» et le dernier volet sur «la femme libre qui assume sa beauté», ajoute le communiqué. «Par un pictural critique, l’artiste représente une femme qui assume sereinement sa beauté ou sa sensualité, revendique sa liberté et refuse d’être la femme objet, car son corps lui appartient», ajoute-t-on. Dans cette exposition, précise le communiqué, «l’artiste exclut d’emblée toute érotisation, loin de toute dimension scopique. Par une approche esthétique, elle interroge les normes de la représentation du corps féminin et des discours qui en découlent».

La peintre explique dans une interview que son installation en France «a modifié complètement son regard artistique», «la société et tout particulièrement la condition de la femme» devenant son letmotiv. Au Maroc, «les thèmes qui m’inspiraient, trouvaient leurs sources dans mes origines culturelles et mon environnement proche», déclare-t-elle. Cet «exil volontaire» a également permis à l’artiste de s’affranchir des codes et des styles, pour construire, riche de son passé, «de nouveaux styles à explorer».

«Mon travail essaie de démontrer que la femme a évolué dans tous les domaines et qu’elle ne pourra plus être «derrière chaque homme célèbre…» mais plutôt à côté de lui pour prendre des responsabilités», précise-t-elle sur sa démarche, persuadée qu’un changement des mentalités opérera dans les décennies à venir.

«Exposer à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II, est un symbole, Ô combien important pour moi», dit enfin Asmae El Ouariachi, ajoutant que «cette Galerie ouvre ses portes aux artistes marocains du monde afin de les valoriser et en même temps les faire connaître auprès du public marocain et sur le sol de notre pays bien aimé».