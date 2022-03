Covid-19 : L'Arabie saoudite a annoncé la levée de la plupart des restrictions

L’Arabie saoudite a annoncé, le weekend, la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie du Covid-19, en dispensant notamment les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage. Une mesure qui devra faciliter le pèlerinage musulman à La Mecque, écrit l’agence France-Presse (AFP).

Cité par l’agence de presse officielle SPA, un responsable du ministère de l’Intérieur a affirmé que «dès samedi, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur et la distanciation sociale ne sera plus exigée dans les espaces publics, y compris dans les mosquées». Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les lieux clos.

Le royaume saoudien, qui abrite les deux principaux lieux saints de l’islam, La Mecque et Médine, a également levé l’exigence de présenter un test de dépistage négatif aux voyageurs vaccinés, ainsi que l’obligation de s’isoler à leur arrivée.

Le Hajj et la Oumra ont été fortement marqués par la pandémie. Seuls 60 000 Saoudiens et étrangers résidant dans le royaume et vaccinés avaient été autorisés à y participer en 2021, alors qu’ils étaient quelque 2,5 millions de fidèles à le faire en 2019, avant la pandémie.

La procédure ouvre la voie à la venue de centaines de milliers de pèlerins vaccinés sans encourir de frais supplémentaires. Les autorités ont aussi décidé de lever la suspension des vols avec un certain nombre de pays. L'Arabie saoudite exige de recevoir les voyageurs immunisés qui ont reçu deux doses des neuf vaccins approuvés par le pays.

Samedi, les autorités du royaume d'Arabie saoudite de 34,8 millions d’habitants ont annoncé avoir recensé 363 cas de contaminations, alors que le pays avait connu une forte hausse d’infections en janvier avec la propagation du variant Omicron. Depuis le début de la pandémie, l’Arabie saoudite a officiellement enregistré plus de 746 000 cas, dont plus de 9 005 décès.