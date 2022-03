Maroc : Plusieurs sit-in du Front social marocain pour dénoncer la flambée des prix

Des manifestations condamnant la flambée des prix ont eu lieu, dimanche, dans plusieurs villes du royaume à l’appel du Front social marocain. Dans la capitale, Rabat, la place en face du siège du Parlement sur l'avenue Mohammed V a vu l'organisation d'un sit-in dans lequel ont été brandis des slogans dénonçant la hausse des prix des matières premières, des légumes et du carburant.

Les manifestants ont également dénoncé les modalités de gestion d'autres affaires, comme la confirmation des deux peines de prison contre les journalistes Soulaiman Raissouni et Omar Radi, la répression par les forces publiques des derniers sit-in des enseignants contractuels ainsi que la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël.

Ceux ayant répondu à l’appel du Front social marocain ont aussi dénoncé la situation des Marocains face à la flambée des prix, accusant l’État de «réprimer les pauvres» et «protéger les voleurs». Ils ont ainsi exigé «la liberté, la dignité, la justice sociale et l'égalité réelle».

«L’État doit être conscient que ces augmentations ne font qu'aggraver les tensions et qu'il doit revoir sa politique, qui ne tient pas compte des conditions économiques et sociales des différentes couches de la société qui sont les principales victimes de cette flambée des prix», a confié dans des déclarations à la presse, Abdelilah Ben Abdeslam, coordinateur de la Coalition marocaine des instances des droits de l'Homme.

Pour sa part, l'avocat Tayeb Madmad, membre du Front social marocain a assuré que «toutes les forces vives du pays continueront à lutter (…) jusqu'à ce que la corruption et la tyrannie soient renversées, car ce sont la véritable cause de la flambée des prix, de l'oppression sociale, de la pauvreté et de l'appauvrissement que connaissent les milieux populaires».