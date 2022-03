Marrakech : Installation de plateformes enterrées pour la collecte de déchets ménagers

La Commune urbaine de Marrakech a entamé récemment, l’opération d’implantation de plateformes enterrées éco-friendly pour la collecte de déchets ménagers. Le procédé de la conteneurisation enterré permet de faire disparaître les conteneurs à ordure et déchets du domaine public afin de désencombrer l’espace public, en attendant la tournée quotidienne des bennes à ordures ménagères, qui procèdent à la collecte des déchets ménagers, explique la commune urbaine de Marrakech dans un communiqué.

Le premier lot de ces plateformes enterrées se compose de 40 unités d’une capacité de 3 m cube chacune, qui ont été installées dans 15 sites situés au niveau de l’arrondissement Ménara comme première expérience avant de généraliser ce procédé dans d'autres arrondissements.

À travers cette opération, la commune urbaine de Marrakech ambitionne, en coordination avec la société délégataire du secteur de propreté et de collecte des déchets, d’améliorer la propreté et le paysage urbain de la cité ocre, de réduire l’émission de gaz à effet de serre, et de lutter contre les liquides résiduels et le lixiviat.