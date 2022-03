Salé : Signature de conventions de partenariat pour la promotion du sport scolaire et du foot féminin

Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, Chakib Benmoussa, et le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, ont présidé, samedi à Salé, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le ministère, la Fédération et la Fondation sports education solutions.

Cette convention, signée en marge la cérémonie organisée en l’honneur de l’équipe nationale féminine de football scolaire, concerne la promotion du sport scolaire dans le domaine du football et la mise en place de cursus et filières sport-étude consacrés au football en général et féminin en particulier.

Dans le même contexte, une convention de partenariat, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention à travers la création de centres sportifs pour pratiquer le football, a été signée entre les académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima Rabat-Salé-Kénitra, la FRMF et la Fondation sports education solutions, représentée par ses co-fondateurs, Bahia Ali El Himma et Younes Chagar,

M. Benmoussa a indiqué que son département attache une grande importance au sport scolaire dans ses plans stratégiques, en assurant la pratique sportive de tous les élèves, filles et garçons.

Bahia Ali El Himma a, de son côté, mis en avant la volonté de la fondation de s'engager à développer et élargir davantage la pratique féminine du sport pour contribuer à l’intégration sociale des filles, notamment celles issues du monde rural. L’action de la fondation vise également à lutter contre la déperdition scolaire et le développement des talents footballistiques féminins, précisant qu’une caravane nationale de promotion du football féminin qui sillonnera le territoire national sera lancée prochainement.

Les représentants du Maroc au championnat d’Afrique du football scolaire sont issus du Lycée Al Kindi de Berkane, pour les garçons, et du Lycée Omar Ibn Al Khatab de Rabat pour les filles.