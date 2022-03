Tarfaya : 2 morts et 14 blessés dans une collision entre un camion et un autocar

Deux personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées, dont 3 grièvement, dans une collision survenue, samedi matin sur la route nationale no 1 au niveau de la commune de Daoura, dans la province de Tarfaya, entre un camion et un autocar, apprend-on des autorités locales.

Les blessés ont été transférés à l'hôpital régional Moulay El Hassan Belmehdi à Lâayoune pour recevoir les soins nécessaires, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet accident tragique.