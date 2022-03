Salé : Cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale féminine de football scolaire championne d'Afrique

Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ont organisé ce samedi à Salé une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale féminine de football scolaire, sacrée au championnat d’Afrique organisée les 19 et 20 février à Kinshassa, capitale de la République démocratique du Congo.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura, a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, Chakib Benmoussa et le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa. En marge de cette cérémonie, à laquelle a pris part le sélectionneur national Vahid Halilodzic, des prix d'encouragement ont été distribués aux joueurs des équipes nationales du football scolaire.

À cette occasion, M. Benmoussa a salué la performance des Lioncelles de l’Atlas, ajoutant que le sacre continental est source de fierté pour tous les intervenants en matière du sport scolaire. Il a mis l’accent sur la contribution de toutes les composantes du sport scolaire qui a donné des résultats probants, saluant le partenariat entre le ministère, la FRMF et d’autres intervenants qui œuvrent à la promotion du sport scolaire et du football féminin.

M. Lekjaa a, pour sa part, félicité les joueuses de l’équipe pour leur sacre, ajoutant que cette consécration continentale. Il a appelé les éléments nationaux à maintenir leur niveau en alliant réussite scolaire, qui reste essentielle, et pratique du football, notant que leur travail pourrait leur ouvrir l'accès aux équipes nationales féminine et masculine.

M. Lekjaa n’a d'ailleurs pas manqué de mettre en avant la performance de l’équipe masculine qui a occupé la 3e marche du podium du championnat d’Afrique du football scolaire. En finale, l’équipe nationale féminine a battu l’Afrique du Sud par 1 but à 0. Le championnat d’Afrique du football scolaire est la première édition de cette compétition, lancée par la FIFA et la CAF. Le président de la FRMF a d'ailleurs indiqué que la prochaine édition de la compétition se déroulera au Maroc, avec la participation de 54 pays.