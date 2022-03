Diaspo #229 : Karatéka en Ukraine, Aymane Takzima aide ceux qui fuient l'enfer de la guerre

Aymane Takzima, champion marocain de karaté, vit en Ukraine depuis 2017. Compte tenu des circonstances difficiles que traverse le pays, il a décidé d'aider les Marocains et le reste des personnes voulant fuir la guerre. Âgé de 23 ans, il est né dans la ville d'Essaouira mais il a grandi à Safi, où il a fait ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2016 en économie.

Parallèlement à ses études, Aymane a fait partie des membres de l'équipe nationale de karaté. Il a ainsi été champion du Maroc à six reprises, et remporté plusieurs compétitions à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Son histoire avec le karaté a commencé lorsqu'il était jeune. «À l'âge de sept ans, mon père m'a emmené avec mes frères dans un club de karaté. Il a commencé à son tour à s'entraîner avec nous. Finalement, ils ont tous quitté le club, et je suis resté seul», confie-t-il à Yabiladi.

Immédiatement après l'obtention du baccalauréat, Aymane rêve de poursuivre ses études à l’étranger. En 2017, il s'installe en Ukraine mais préfère rester fidèle à sa passion pour le karaté. Il intègre ainsi «Kharkiv State Academy of Physical Culture», après avoir étudié la langue ukrainienne pendant un an.

Une carrière en Ukraine

Dans le même temps, il a rejoint un club de karaté de la ville, qui est la deuxième plus grande du pays après la capitale, Kiev, et y a joué et remporté de nombreuses médailles d'or, ce qui a attiré l'attention du club Taikan, considéré comme l’un des plus importants de la ville. Le Marocain signe alors un contrat pour représenter l'Ukraine, et aussi superviser la formation d'environ 60 enfants âgés entre 4 et 15 ans.

Aymane Takzima, qui est maintenant dans sa quatrième et dernière année à l'Académie de culture physique de Kharkiv, aspire à obtenir un master, ce qui lui permettra d'obtenir un certificat d'entraîneur professionnel.

En plus de son engagement dans les études, le Marocain est également diligent sur le terrain. «J'essaie de participer à de nombreux tournois, en Ukraine comme à l'international. J'en ai remporté beaucoup et je suis sur le point d'en avoir d'autres, afin de récolter le plus de points possible, pour participer aux prochains Jeux Olympiques», déclare-t-il.

Aymane, qui est marié à une Ukrainienne, estime que malgré ce que l'Ukraine subit à la suite de l'invasion russe, ses devoirs familiaux lui imposent de rester.

«Bien que les conditions dans le pays soient difficiles et que mes parents aient peur qu'il m'arrive quelque chose, ce que je comprends, je ne peux pas laisser ma femme et sa famille ici. J'espère que tout ira bien, j'essaie de penser positivement, et je ne ressens aucune peur. Ma confiance en Dieu est grande.» Aymane Takzima

Un héros du quotidien

Dans ces circonstances, Aymane a préféré ne pas rester les bras croisés et a décidé d'aider autant que faire se peut. Il a ainsi utilisé les réseaux sociaux, afin d'offrir gratuitement ses services aux personnes fuyant la guerre, qu'elles soient marocaines ou étrangères.

Et parce que «la vie est presque suspendue et le club a fermé ses portes», il essaie de dédier son temps pour aider ceux qui ont besoin d'un coup de main. «J’aide avec mes propres capacités, en fournissant de la nourriture ou en rechargeant les soldes de téléphones pour certains Marocains bloqués aux frontières et qui veulent communiquer avec leurs familles, en plus de leur donner de l'argent, ou acheter des couches et du lait pour certains jeunes enfants», explique-t-il.

Le Marocain reconnaît qu’il risque sa vie aussi «en emmenant des gens qui veulent aller à la gare, via [sa] voiture». «Je fais plusieurs trajets pour les amener à la gare, je sors et je ne sais pas ce qui peut m'arriver.»

«Aujourd'hui, j'ai passé la plupart de mon temps à l'extérieur afin d'aider les personnes qui me contactent et demandent de l'aide. Je me suis réveillé à cinq heures du matin et je ne suis rentré qu'à trois heures de l'après-midi.» Aymane Takzima

Le Marocain reçoit non seulement des demandes d'aide de l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi de l'extérieur, il tient donc à lire et répondre à tous les messages qu'il reçoit. «Une famille marocaine m'a contacté, ils ne savaient rien de leur fils, qu'ils essayaient de contacter en vain. Je suis allé chez lui après qu'ils m'aient donné son adresse, mais je ne l'ai pas trouvé mais j'ai laissé un mot sur la porte pour qu'il les appelle», raconte-t-il.

Parce que certaines qualités apparaissent en temps de crise, Aymane a déclaré que la solidarité entre les Marocains avant la guerre était peu visible. «Maintenant, les choses ont changé, et les Marocains sont devenus comme des frères. On voit un Marocain aider son compatriote de toutes les manières, ce qui est incroyable. J’espère que cela continuera même après la fin de cette crise», conclut le karatéka marocain. C'est dans les épreuves de la vie que la solidarité prend toute sa valeur.