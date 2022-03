Marrakech : La Fédération des ligues des droits des femmes lance une campagne contre les violences faites aux femmes

La Fédération des ligues des droits des femmes région Marrakech Safi a annoncé, ce samedi, le lancement d’une large campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Une conférence sera tenue par la Fédération des ligues des droits des femmes région Marrakech Safi lundi pour le lancement de la chanson et l’accompagnement de la campagne.

Dans le cadre du projet nommé «Baraka : chabab contre les violences», la Fédération s’engage dans une large campagne de sensibilisation et de plaidoyer, précise un communiqué, exposant d’une part les avancées réalisées et d’autre part les limitations que rencontre aujourd’hui les femmes marocaines au sein de la société.

En ce sens, l’artiste marocaine Kaoutar Bouderraja a prêté sa voix pour la cause pour enregistrer une chanson dénonçant les violences dont souffrent encore de nombreuses femmes au Maroc dans ce projet cofinancé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Oxfam et l'association Gorara.

«Il est important pour nous de collaborer avec la jeune génération marocaine afin de donner une voix forte à notre projet, car pour nous “Chabab contre les violences” n’est pas qu’un slogan», a déclaré la vice-présidente de l’association, Zohra Sadik.

Plus de la moitié des femmes marocaines ont déjà subi un acte de violence en 2019, déplore l’association qui est persuadé que les mentalités peuvent évoluer au sein de la société marocaine, notamment avec une sensibilisation des citoyennes et citoyens à travers des outils comme l’art.