Parution du livre «Zakaria Boualem découvre l'histoire du Maroc» de Réda Allali

L’auteur, chroniqueur, musicien et podcaster Réda Allali publie ce mois de mars 2022, aux éditions du Sirocco, son ouvrage intitulé «Zakaria Boualem découvre l'histoire du Maroc». À travers son célèbre personnage Zakaria Boualem, qu’il fait vivre dans ses chroniques dans le magazine TelQuel, Réda Allali raconte une sélection de moments historiques «qui l’ont fait vibrer, de personnages qui l’ont fasciné, et de "quelques parcours étranges" dont "l’extravagance" lui a paru irrésistible», indique la 4e de couverture de l’ouvrage.

L’ouvrage permet, par un personnage «passionné, excessif, plutôt grognon mais toujours honnête» de découvrir «ce qui s’était passé avant» et de raconter, de la plume unique de Réda Allali, de se pencher sur une histoire du Maroc à la «subjectivité revendiquée», alliant un ton ironique, une autodérision marquée, sans pour autant oublier le sérieux des sujets traités, «pour qui sait lire entre les lignes», ajoute-t-on.

«Attention, ceci n’est pas un livre d’histoire. Vous n’y trouverez ni sources, ni références, et il n’est adossé à aucune espèce de démarche scientifique. Pire encore, si vous êtes déjà un passionné d’histoire, vous n’y apprendrez sans doute rien, telle est l’amère vérité», avertit dans un extrait du livre la maison d’édition. «Ce texte est né du cheminement d’un type, Zakaria Boualem, qui a vu le jour dans un pays, le Maroc, qui lui semblait regorger d’absurdités en tout genre et qui a décidé un beau matin d’essayer de comprendre comment on en était arrivé là…», ajoute l’auteur.

L’ouvrage de 232 pages sera disponible à 120 dirhams, ou 18 euros, présenté avec une illustration de couverture de Zineb Benjelloun.