Les États-Unis inquiets par la condamnation en appel du journaliste Omar Radi

Suite à la condamnation en appel à 6 ans de prison du journaliste marocain Omar Radi, le département d’État des États-Unis a dit son «inquiétude du processus judiciaire» qui a conduit à la condamnation. «Nous sommes inquiets du processus judiciaire qui a conduit à la condamnation et notons que M. Radi a allégué des violations des garanties d'un procès équitable», a déclaré un porte-parole du Département d’État américain à Al-Monitor.

Il y a six mois, «des officiels du Département d’État ont insisté sur l’importance du respect des garanties d’un procès équitable pour les victimes et les accusés» lors d’une rencontre entre des représentants américains et marocains à Washington, assure le porte-parole.

En détention depuis juillet 2020, Omar Radi dément les accusions de «viol», «attentat à la pudeur», «espionnage pour l’étranger» et «atteinte à la sécurité de l’État» qui lui sont portées.

En juillet dernier, le Département d’État américain s’était déjà prononcé sur la peine de 5 ans de prison infligée au journaliste Soulaiman Raissouni, assurant sa condamnation comme «incompatible avec la promesse de la constitution de 2011 et le programme de réforme du roi Mohammed VI» par le Département d’État américain.

Les 8 et 9 mars, la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman est attendue au Maroc lors d’une tournée qui la mènera aussi en Turquie, en Espagne, en Algérie et en Égypte.