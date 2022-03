Genève : La NARSA remporte un premier prix au Festival mondial du film de la sécurité routière

Le film «Vitesse», produit par l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), a remporté le premier prix dans la catégorie «vitesse au volant» au Festival mondial du film de la sécurité routière, organisé les 21 et 22 février au Palais des Nations Unies à Genève.

Organisé par la Fondation laser international, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière, le Festival a connu la participation de 95 courts et longs métrages relevant de plus d’une quarantaine de pays des quatre coins du monde, dont dix œuvres ont été primées, a indiqué la NARSA sur son site web.

Le festival mondial du film a été une occasion pour la NARSA de s’imprégner des bonnes pratiques à travers le monde en matière de communication et de sensibilisation sur les différentes thématiques de la sécurité routière, selon la même source.