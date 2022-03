Netflix dévoile «Meskina», projet de l’humoriste néerlando-marocaine Soundos El Ahmadi

La plateforme américaine Netflix a dévoilé, ce vendredi, le film néerlandais «Meskina», un projet passionné de l'humoriste néerlando-marocaine Soundos El Ahmadi sur la communauté marocaine établie aux Pays-Bas. L'humoriste a travaillé sur ce film de cinéma depuis huit ans. Après la première au cinéma en juillet dernier, le film est ainsi disponible sur la plateforme américaine, rapportent les médias néerlandais.

Le film parle de Leyla, interprétée par l’actrice néerlandaise d’origine marocaine Maryam Hassouni, qui n’a pas d'enfant, pas de relation et pas de cheminement de carrière clair. Elle est ainsi considérée comme une «meskina» par sa famille et son entourage qui tentent d’intervenir pour l’aider. «Le cœur brisé, sans emploi et dans la trentaine, Leyla entreprend de se réinventer et de rechercher le bonheur au milieu des tentatives de sa famille pour lui trouver un mari», écrit Netflix.

Le film compte de nombreux visages familiers et d’acteurs néerlandais d’origine marocaine, dont Najib Amhali, Soundos El Ahmadi elle-même, Bilal Wahib et Nasrdin Dchar.

Soundos El Ahmadi n'était pas la seule créatrice du film, sa partenaire commerciale et bonne amie Chafina Ben Dahman y a également contribué. Le film a été écrit par la Néerlando-marocaine Fadua El Akchaoui avec Daria Bukvic, sa réalisatrice et Ernst Gonlag. «Nous voulions toutes les deux un film drôle avec une femme marocaine en vedette. Pas une femme qui a besoin d'être secourue par un homme blanc ou une femme qui est djihadiste et violée», avait confié Soundos El Ahmadi pour qui «l'image dominante des femmes de couleur dans les films en néerlandais est fortement déformée».

«Meskina est avant tout une comédie et la protagoniste est une femme de couleur. Le but est juste de montrer le quotidien de vraies personnes», ajoute-t-elle.